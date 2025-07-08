Чрезвычайное лето. Каких урожаев ждать в этом году аграриям

«Вот так мы и жили: сначала — бедно, потом нас обокрали». Почему-то, глядя на ситуацию в сельском хозяйстве, на ум приходит именно эта яркая народная фраза. Нет, конечно, все не так дословно и не настолько прямо. Были и хорошие времена.
Увеличивались площади посевных, росло поголовье, обновлялся технический парк, радовали экспортные показатели. В конце концов, выдался рекордно урожайный 2023 год. После которого, к сожалению, наметилась, выражаясь модным на сегодняшний день языком, тенденция к устойчивому положительному спаду.
Что не мороз, то засуха.
А по факту оба они вместе если не лихорадят, то потряхивают ростовских аграриев основательно. Так, в 2024 году по вине возвратных заморозков и засухи, даже не смотря на более чем приличные в целом стране показатели, по сравнению с рекордным 2023 годом сократились: подсолнечник — на 32,4%, валовый сбор пшеницы — на 26,7%, сбор зернобобовых — на 29,2%, овощи — на 8,4%. В денежном эквиваленте, по данным открытых источников, потери составили: по озимой пшенице — 437 млн. рублей, подсолнечнику — 108 млн. рублей, гороху — 51,8 млн. рублей, яровому ячменю — 40 млн. рублей. В целом ущерб товаропроизводителей составил по некоторым оценкам 4,1 млрд. рублей от заморозков и примерно 800 млн. рублей от засухи.
Не лучше оказался и нынешний год. В мае регион оказался во власти неблагоприятных погодных условий.
«Весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов, оказав значительное влияние на состояние посевов. Подписал распоряжение, в соответствии с которым в Ростовской области с 18 часов 19 мая вводится режим ЧС», — написал в своем телеграмм-канале врио губернатора Ростовская области Юрий Слюсарь. С 12:00 4 июня "в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной воздействием почвенной засухи, во всех городах и районах Ростовской области был введен режим повышенной готовности.
И уже с 18 часов 11 июня режим повышенной готовности вновь сменился на режим ЧС.
«По оценкам специалистов, из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухи донские аграрии могут потерять до 30% урожая», — глава региона.
Могут, но не все.
Возвратные заморозки, аналогичные тем, что были в прошлом году, уже привели к введению режима ЧС. Кроме того, аграрии юга России уже второй год работают в условиях дефицита влаги.
В этом году в отдельных районах Ростовской области и на Кубани также объявлена чрезвычайная ситуация из-за засухи. При этом весенний период заморозков посевы на полях Агрохолдинга «СТЕПЬ» перенесли в удовлетворительном состоянии.
«Массовой гибели не было, растения благополучно вышли из стресса и продолжили вегетацию, — рассказал директор компании Андрей Недужко. — Все обработки полей в компании прошли в плановом режиме».
На данный момент в агрохолдинге уже идёт уборочная кампания. Сбор озимой пшеницы планируется осуществить в традиционные сроки, то есть в течение двух ближайших недель. Прогноз урожая пшеницы — основной производственной культуры агрохолдинга — на данный момент соответствует плановым показателям.
А нам на пощупать?
Впрочем, людей, далеких от будней и тягот сельского хозяйства, а таких нынче на Дону подавляющее большинство, гораздо сильнее волнует другой вопрос: какими ценами на рынках и полках магазинов порадует нас золотая осень. По мнению Андрея Недужко, дать однозначный прогноз на сегодняшний день затруднительно.
«Рыночную конъюнктуру формируют множество взаимосвязанных факторов, среди которых погодные условия, условия ретроспективного севооборота, конъюнктура внутренних и глобальных рынков, позиция регуляторов и пр. В процессе предиктивного анализа ценовых индексов профильные специалисты помимо стандартных инструментов используют также специальную программу с ИИ. Однако даже при этом рынки достаточно динамичны, поэтому делать окончательные прогнозы сложно», — отметил эксперт.
К гадалке не ходи.
Впрочем, не окончательный прогноз, но вполне обоснованные предсказания можно сделать, даже не обращаясь к гадалке. Просто по аналогии. И по сообщениям Центробанка. Так, в январе текущего, следующего за неурожайным 2024, года инфляция на Дону увеличилась до 9,97% после 9,46% в декабре 2024 года. Основные причины ускорения роста цен в регионе — увеличение затрат производителей и поставщиков ряда товаров и услуг, а также сокращение предложения на отдельных продовольственных и непродовольственных рынках. Годовой прирост цен на продукты питания в январе увеличился до 13,36% после 12,48% месяцем ранее.
В феврале годовая инфляция увеличилась до 10,20% после 9,97% месяцем ранее. К этому привело увеличение затрат производителей, а также сокращение предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров. Годовой прирост цен на продукты питания в феврале увеличился до 13,88% после 13,36% месяцем ранее. В марте выросли на дополнительные 0,64%. Годовая инфляция увеличилась и составила 10,57%. Сильнее всего в марте выросли цены на продукты питания, умеренно — на услуги. Продовольствие и услуги подорожали за год больше, чем потребительская корзина в целом.
В апреле цены к марту подскочили еще на 0,57%. Годовая инфляция увеличилась до 10,66% Заметнее всего в апреле и в целом за год выросли цены на продукты питания.
И только в мае, несмотря на очередной ценовой прирост (0,44%) инфляция немного замедлилась и уменьшилась до 10,38%. Сильнее всего в мае выросли цены на услуги, менее заметно — на продукты питания. Годовые приросты цен на продовольствие и услуги по‑прежнему опережали инфляцию. Меньше всего за месяц и за год подорожали непродовольственные товары.
В условиях рискующего оказаться вторым неурожайным года перспективы заглянуть в следующие статистические данные вызывает легкую дрожь.
Впрочем, есть надежда, что Банк России действительно, как и намерен, сможет вернуть инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем.
И снова не все.
Цель, заявленная Банком России, хотя и достижима, но потребует достаточно длительного сохранения высоких ставок в экономике. Что, в свою очередь, сказывается на доступности кредитов. Какое-то время производители могут перекладывать растущие издержки в цены. Но уже сегодня этот механизм помогает далеко не всем.
Как отметила на публичных слушаниях по исполнению областного бюджета 2024 года первый заместитель регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Ольга Горбанева, рентабельность сельхозпроизводства существенно снизилась. При существенно возросших издержках. Как результат, согласно другим открытым данным, более 400 донских фермеров не пережили 2024 год, оставив сельское хозяйство.
Так что и удивляться снижению производства свинины и молочной продукции, которое фигурировало в отчетах Центробанка, тоже, к сожалению, не приходится.
«На раз» не решить.
Несмотря ни на что, закончить хотелось бы на позитивной ноте. Это только на бумаге да в головах иных прожектеров любую проблему можно решить «на раз». Понятно, что к& 4dc nbsp;сложившейся ситуации привели не чьи-то «отдельные недоработки», а целый ряд факторов. Среди которых были, конечно, и недоработки, но большинство — объективных, не зависящих от воли и не только природных.
Что действительно зависит от воли — это поиск решения. И тот факт, что областные власти не уходят от проблем, и не просто ссылаются на них, а активно занимаются их решением — в том числе и вынося на федеральный уровень — внушает определенный, вполне обоснованный, оптимизм.