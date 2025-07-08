Чрезвычайное лето. Каких урожаев ждать в этом году аграриям

А по факту оба они вместе если не лихорадят, то потряхивают ростовских аграриев основательно. Так, в 2024 году по вине возвратных заморозков и засухи, даже не смотря на более чем приличные в целом стране показатели, по сравнению с рекордным 2023 годом сократились: подсолнечник — на 32,4%, валовый сбор пшеницы — на 26,7%, сбор зернобобовых — на 29,2%, овощи — на 8,4%. В денежном эквиваленте, по данным открытых источников, потери составили: по озимой пшенице — 437 млн. рублей, подсолнечнику — 108 млн. рублей, гороху — 51,8 млн. рублей, яровому ячменю — 40 млн. рублей. В целом ущерб товаропроизводителей составил по некоторым оценкам 4,1 млрд. рублей от заморозков и примерно 800 млн. рублей от засухи.