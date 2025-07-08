Мантуров назвал страну-партнера «Иннопрома-2026» в Екатеринбурге

В 2026 году Индонезия станет партнером «Иннопрома». Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.
«Возможно, я открою вам секрет, но в следующем году одним из партнеров “Иннопрома” станет Индонезия», — заявил он в ходе пленарной сессии выставки в Екатеринбурге.
Напомним, что в 2025 году партнером «Иннопрома» стала Саудовская Аравия. В прошлом году этот статус достался ОАЭ, ранее он принадлежал Белоруссии, а в 2022 году — Казахстану.
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