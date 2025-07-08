Бюджету Волгограда добавят миллиард на образование и капстроительство

Львиная доля средств будет направлена на обеспечение деятельности образовательных учреждений. Оставшиеся финансы депутатам предлагается направить на несколько инфраструктурных проектов. Так, дополнительное деньги пойдут на реконструкцию проезжей части ул. Шурухина, строительство школы на территории микрорайона Родниковая долина. Увечены будут ассигнования на строительство блочно-модульных котельных, развитие коммунальной инфраструктуры и ремонт маневренного фонда.