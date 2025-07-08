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Бюджетникам проиндексировали зарплаты в Воронежской области

Рост составил 7%.

Об этом сегодня, 8 июля, сообщили в областном правительстве. Решение об индексации заработка работникам бюджетных организаций принял губернатор Александр Гусев. То есть за минувший период 2025 года рост зарплаты составил уже 15% (если сравнивать с прошедшим годом).

Напомним, что предыдущая индексация была проведена в январе. Также власти отметили, что с 2022 года обязательный рост зарплат происходит и у так назваемых «неуказных» категорий работников бюджетной сфере. «Указными» же являются педагоги, медики, соцработники, сотрудники ДК. В 2024 году, напомнили в областном правительстве, рост зарплат составил 18%.