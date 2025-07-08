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Восточный подъезд к Нижнему Новгороду отремонтируют за 92 млн рублей

Главное управление автодорог региона объявило аукцион по выбору подрядчика для капремонта участка Восточного подъезда к Нижнему Новгороду.

Источник: Время

Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что минград утвердил схему развязки на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду.

Подрядчику предстоит выполнить проект капремонта трассы, провести инженерные изыскания и отремонтировать участок Восточного подъезда к Нижнему Новгороду от 6 до 7 км в Кстовском округе. Протяженность отрезка дороги составляет 1,27 км.

Начальная (максимальная) стоимость контракта — 91,9 млн рублей. Заявки принимаются до 24 июля, итоги торгов подведут 29 июля.

Капремонт Восточного подъезда к Нижнему Новгороду должен завершиться до конца ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что подрядчик приступил к укладке асфальта на третьей очереди дублёра проспекта Гагарина.