Восточный подъезд к Нижнему Новгороду отремонтируют за 92 млн рублей

Подрядчику предстоит выполнить проект капремонта трассы, провести инженерные изыскания и отремонтировать участок Восточного подъезда к Нижнему Новгороду от 6 до 7 км в Кстовском округе. Протяженность отрезка дороги составляет 1,27 км.