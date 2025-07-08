Mash: глава Россаккредитации ушел в отставку из-за нарушений в сертификации иномарок

«Мы надеемся, что новый глава все это вычистит из ведомства. Когда мы с одной стороны говорим, что создаем систему аккредитации, которую признают во всем мире, а с другой — продаем документы, как в Киргизии. И это по меньшей мере странно», — сказал Шапарин.