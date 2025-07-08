Только финансовые рынки вздохнули с облегчением после переноса введения новых тарифов США с 9 июля на 1 августа, как Трамп решил развязать торговую войну с «любой страной, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС», и пригрозил ввести дополнительные 10%-ные пошлины. Однако последствия этого шага для торговой политики и глобального влияния США могут оказаться вовсе не такими позитивными, как предполагает американский лидер, говорится в статье.
Эскалация торговой напряженности между США и Китаем, как утверждает издание, выгодна России, поскольку она может легко заменить американские поставки нефти, сжиженного природного газа и угля в Китай.
Во-вторых, объем торговли между Россией и Китаем достиг 244,8 млрд долларов, а между Россией и Индией — 70,6 млрд долларов, поэтому российская экономика, согласно статье, может опираться на торговлю внутри стран БРИКС, чтобы восполнить пробелы в цепочке поставок.
В-третьих, повышение цен на товары, поставляемые членами и партнерами по БРИКС, ускорит достижение целевых показателей по внутреннему производству в России.
В-четвертых, импульсивное введение пошлин Трампом в отношении БРИКС сведет на нет позитивные шаги по снижению торговой напряженности между США и Китаем. Новые 10%-ные тарифы затормозят дальнейшие торговые переговоры и вновь приведут к возникновению узких мест в цепочке промышленных поставок, которые были устранены в результате многомесячных переговоров, напоминает издание.
В-пятых, помимо ухудшения двусторонних торговых связей Вашингтона с ключевыми партнерами, новые тарифы нанесут серьезный ущерб мировому имиджу США. Российская Система передачи финансовых сообщений (СПФС) и китайская Трансграничная межбанковская платежная система (CIPS) постепенно ослабляют доминирующее положение SWIFT.
В-шестых, они будут способствовать крестовому походу председателя КНР Си Цзиньпина против «одностороннего запугивания» со стороны США. Целью Си является формирование антитарифной коалиции, состоящей из государств — членов ЕС, региональных держав Ближнего Востока и развивающихся африканских экономик. Вместо того чтобы стать демонстрацией силы, укрепляющей гегемонию США в противостоянии китайскому вызову, тарифы Трампа могут обернуться настоящим подарком для Пекина, говорится в статье.
Торговые угрозы Трампа в отношении членов и партнеров БРИКС понятны, учитывая его недовольство их антизападной политикой. Однако импульсивные тарифы главы Белого дома практически не повлияют на Россию, Иран и Китай, но вот США они могут принести гораздо больше вреда, чем пользы, резюмирует The Telegraph.