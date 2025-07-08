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The Telegraph: пошлины Трампа против стран БРИКС не повлияют на экономику России

Президент США Дональд Трампа попытался ударить по «военной машине» России, но промахнулся, пишет The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Только финансовые рынки вздохнули с облегчением после переноса введения новых тарифов США с 9 июля на 1 августа, как Трамп решил развязать торговую войну с «любой страной, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС», и пригрозил ввести дополнительные 10%-ные пошлины. Однако последствия этого шага для торговой политики и глобального влияния США могут оказаться вовсе не такими позитивными, как предполагает американский лидер, говорится в статье.

Во-первых, новые тарифы Трампа в отношении членов и партнеров БРИКС не приведут к серьезному ослаблению экономики России.

Эскалация торговой напряженности между США и Китаем, как утверждает издание, выгодна России, поскольку она может легко заменить американские поставки нефти, сжиженного природного газа и угля в Китай.

Во-вторых, объем торговли между Россией и Китаем достиг 244,8 млрд долларов, а между Россией и Индией — 70,6 млрд долларов, поэтому российская экономика, согласно статье, может опираться на торговлю внутри стран БРИКС, чтобы восполнить пробелы в цепочке поставок.

В-третьих, повышение цен на товары, поставляемые членами и партнерами по БРИКС, ускорит достижение целевых показателей по внутреннему производству в России.

Владимир Путин призвал Россию к 2030 году сократить долю импорта в ВВП до 17%, а более высокие цены на иностранные товары дадут преимущество отечественным производителям промышленных товаров, отмечает The Telegraph.

В-четвертых, импульсивное введение пошлин Трампом в отношении БРИКС сведет на нет позитивные шаги по снижению торговой напряженности между США и Китаем. Новые 10%-ные тарифы затормозят дальнейшие торговые переговоры и вновь приведут к возникновению узких мест в цепочке промышленных поставок, которые были устранены в результате многомесячных переговоров, напоминает издание.

В-пятых, помимо ухудшения двусторонних торговых связей Вашингтона с ключевыми партнерами, новые тарифы нанесут серьезный ущерб мировому имиджу США. Российская Система передачи финансовых сообщений (СПФС) и китайская Трансграничная межбанковская платежная система (CIPS) постепенно ослабляют доминирующее положение SWIFT.

А новые тарифы активизируют дискуссии о дедолларизации, поскольку страны Глобального Юга стремятся оградить себя от торговых барьеров и санкций США.

В-шестых, они будут способствовать крестовому походу председателя КНР Си Цзиньпина против «одностороннего запугивания» со стороны США. Целью Си является формирование антитарифной коалиции, состоящей из государств — членов ЕС, региональных держав Ближнего Востока и развивающихся африканских экономик. Вместо того чтобы стать демонстрацией силы, укрепляющей гегемонию США в противостоянии китайскому вызову, тарифы Трампа могут обернуться настоящим подарком для Пекина, говорится в статье.

Торговые угрозы Трампа в отношении членов и партнеров БРИКС понятны, учитывая его недовольство их антизападной политикой. Однако импульсивные тарифы главы Белого дома практически не повлияют на Россию, Иран и Китай, но вот США они могут принести гораздо больше вреда, чем пользы, резюмирует The Telegraph.

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