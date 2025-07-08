The Telegraph: пошлины Трампа против стран БРИКС не повлияют на экономику России

Только финансовые рынки вздохнули с облегчением после переноса введения новых тарифов США с 9 июля на 1 августа, как Трамп решил развязать торговую войну с «любой страной, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС», и пригрозил ввести дополнительные 10%-ные пошлины. Однако последствия этого шага для торговой политики и глобального влияния США могут оказаться вовсе не такими позитивными, как предполагает американский лидер, говорится в статье.