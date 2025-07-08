Первый в России завод суперабсорбирующих полимеров появится в Башкирии

Это позволит инвестору занять свободную рыночную нишу и стать единственным производителем такой продукции на территории СНГ и Восточной Европы, сообщается на сайте Главы РБ.
Мощность нового производства — 45 тысяч тонн полимеров в год. Их используют в изготовлении средств личной гигиены. Этот проект — логичное продолжение создания современной производственной цепочки компании, после ввода в 2017 году в эксплуатацию комплекса по производству акриловой кислоты.
Запуск нового технологического комплекса намечен на 2028 год.
Глава Башкортостана поблагодарил инвесторов за решение создать уникальное производство на территории республики.
— Мы вели долгий диалог по этому проекту с коллегами из «Газпрома», — сообщил Радий Хабиров в беседе с журналистами. — Такие гигиенические средства, как детские подгузники, делают из абсорбента, который мы пока не производим. Поэтому сегодня дали старт большому и очень нужному проекту.
Ранее Глава Башкирии доложил премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину о проектах региона в сфере промышленности.