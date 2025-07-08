Первый в России завод суперабсорбирующих полимеров появится в Башкирии

— Мы вели долгий диалог по этому проекту с коллегами из «Газпрома», — сообщил Радий Хабиров в беседе с журналистами. — Такие гигиенические средства, как детские подгузники, делают из абсорбента, который мы пока не производим. Поэтому сегодня дали старт большому и очень нужному проекту.