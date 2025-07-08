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Первый в России завод суперабсорбирующих полимеров появится в Башкирии

Сегодня, 8 июля, на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром» Радий Хабиров в режиме ВКС дал старт строительству первого в России завода по производству суперабсорбирующих полимеров. Проект стоимостью 20 млрд рублей реализует ООО «Газпром нефтехим Салават» в городе Салават.

Это позволит инвестору занять свободную рыночную нишу и стать единственным производителем такой продукции на территории СНГ и Восточной Европы, сообщается на сайте Главы РБ.

Мощность нового производства — 45 тысяч тонн полимеров в год. Их используют в изготовлении средств личной гигиены. Этот проект — логичное продолжение создания современной производственной цепочки компании, после ввода в 2017 году в эксплуатацию комплекса по производству акриловой кислоты.

Запуск нового технологического комплекса намечен на 2028 год.

Глава Башкортостана поблагодарил инвесторов за решение создать уникальное производство на территории республики.

— Мы вели долгий диалог по этому проекту с коллегами из «Газпрома», — сообщил Радий Хабиров в беседе с журналистами. — Такие гигиенические средства, как детские подгузники, делают из абсорбента, который мы пока не производим. Поэтому сегодня дали старт большому и очень нужному проекту.

Ранее Глава Башкирии доложил премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину о проектах региона в сфере промышленности.