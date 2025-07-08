Градостроительная комиссия одобрила девять проектов застройки Петербурга

Градостроительная комиссия Петербурга одобрила 9 из 26 проектов застройки территорий города. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Северной столицы Николая Линченко. В частности, одобрение членов комиссии получил санаторный комплекс к Комарово на улице Отдыха. Площадь зданий составит почти 7,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, от застройщика потребуют возвести школу на 825 мест в Зеленогорске и две остановки для общественного транспорта до ж/д станции «Комарово».
Есть новости и по будущей жилой застройке в границах между Московским проспектом, набережной Обводного канала, полосой отвода Балтийской линии ОЖД и Благодатной улицей в Московском районе.
— Общая площадь квартир составит 92 тысяч «квадратов», — уточняют в пресс-службе Линченко. — В границах территории построят школу на 825 мест, поликлинику площадью 1,8 тысячи «квадратов», два детских сада на 105 мест и на 100 мест с обустройством прогулочных площадок для детей, а также спортклуб площадью в 4 тысячи квадратных метров.