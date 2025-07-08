Кредит в 400 млн евро возьмет Energocom у ЕБРР для энергобезопасности в Молдове

Ранее инициатива была раскритикована парламентской оппозицией. Депутат-социалист Владимир Односталко заявил, что таким образом Молдову заставят покупать российский газ втридорога у поставщиков, у которых держит свои акции кредитор. Народный избранник подчеркнул, что до сих пор неизвестно, какие объемы газа и по какой цене будут закупать.