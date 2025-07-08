Кредит в 400 млн евро возьмет Energocom у ЕБРР для энергобезопасности в Молдове

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Госпредприятие Energocom получит кредит на сумму до 400 миллионов евро для обеспечения безопасности поставок природного газа и электроэнергии в холодный сезон, сообщили в Министерстве энергетики.
Соглашение о государственной гарантии по кредиту ведомство подписало во вторник с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
Средства будут направлены на реализацию проекта «Укрепление энергетической безопасности Республики Молдова» для обеспечения бесперебойных поставок природного газа и электроэнергии зимой.
«С помощью этого финансового инструмента мы укрепим способность государства оперативно и эффективно реагировать на потенциальные кризисы, гарантируя непрерывность энергоснабжения граждан. Обеспечение непрерывности поставок энергоресурсов является стратегическим приоритетом для Республики Молдова», — заявил глава министерства Дорин Жунгиету.
Кредит будет предоставлен тремя траншами, что позволит предприятию Energocom осуществлять стратегические закупки природного газа и электроэнергии для отопительного сезона 2025/2026 годов.
Средства были использованы в контексте истечения в августе срока действия проекта «Безопасность поставок природного газа», подписанного в 2022 году, который также включал кредитную линию, полученную от ЕБРР.
В Минэнерго заверили, что финансовый механизм, предоставленный ЕБРР, «не создает финансового бремени для государственного бюджета», за исключением исключительных ситуаций, «будучи разработан как инструмент защиты и стабильности в неопределенном геополитическом контексте».
Ранее инициатива была раскритикована парламентской оппозицией. Депутат-социалист Владимир Односталко заявил, что таким образом Молдову заставят покупать российский газ втридорога у поставщиков, у которых держит свои акции кредитор. Народный избранник подчеркнул, что до сих пор неизвестно, какие объемы газа и по какой цене будут закупать.