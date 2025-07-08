В Самарской области отремонтировали участок трассы Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка

17 км дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка обновили по нацпроекту. Завершены работы на первом этапе.
В Самарской области завершили ремонт 17-километрового участка региональной трассы Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка. Дорога связывает несколько районов области с Самарой, и ежедневно по ней проезжают больше тысячи автомобилей.
Работы начались в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и продолжились в 2025-м по программе «Инфраструктура для жизни». На отремонтированном участке использовали технологию холодной регенерации: старое покрытие переработали, укрепили и уложили новый асфальт. Также установили барьерные ограждения, дорожные знаки, нанесли разметку и обустроили остановки с павильонами.
«До конца 2025 года планируется отремонтировать еще 18 км трассы, включая участок в селе Подъем-Михайловка, где сейчас строят тротуары и уличное освещение», — отметили в администрации региона.
Всего в этом году в Самарской области приведут в нормативное состояние 35 км трассы, соединяющих населенные пункты Подъем-Михайловка, Дмитриевка и Богдановка, а по региону — более 190 км дорог регионального значения.
В селе Подъем-Михайловка сейчас идет капремонт со строительством вдоль дороги тротуаров и устройством улично-дорожного освещения. Как отметили в правительстве региона, отремонтировать этот участок дороги и обеспечить на нем все условия для безопасного дорожного движения поручил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
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