Новый сварочный конвейер запустили в цехе кабин Минского тракторного завода

«Оборудование предназначено для транспортировки основания каркаса кабин с места сварки в кондуктор. Новый сварочный конвейер, в отличие от предыдущего, длиннее на три метра и является автоматизированным, что значительно ускоряет работу и минимизирует количество дефектов», — прокомментировал заместитель начальника цеха по технической части Александр Паркалов.