Новый сварочный конвейер запустили в цехе кабин Минского тракторного завода

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В цехе кабин Минского тракторного завода запустили новый сварочный конвейер. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.
«Оборудование предназначено для транспортировки основания каркаса кабин с места сварки в кондуктор. Новый сварочный конвейер, в отличие от предыдущего, длиннее на три метра и является автоматизированным, что значительно ускоряет работу и минимизирует количество дефектов», — прокомментировал заместитель начальника цеха по технической части Александр Паркалов.
Открытое акционерное общество «Минский тракторный завод» — управляющая компания холдинга «МТЗ-Холдинг», зарегистрированного 1 августа 2014 года. Помимо ОАО «МТЗ», в структуру холдинга «МТЗ-Холдинг» входят 15 открытых акционерных обществ. В частности, Минский тракторный завод производит колесные сельскохозяйственные тракторы с двигателем мощностью 57−364 лошадиные силы, машины погрузочно-транспортные, погрузочно-разгрузочные, трелевочные, лесохозяйственные и коммунальные, погрузчики, универсальные шасси, стальное и чугунное литье, штамповки и запасные части. -0-