Для аграриев и логистов. Техника МАЗ представлена на выставке в Волгограде

«С первых дней работы экспозиция МАЗа привлекла внимание аграриев, логистических компаний и представителей агробизнеса. Посетители активно интересовались представленной техникой и возможностями ее применения в различных отраслях сельского хозяйства. За три дня стенд завода посетили аграрии, логисты, представители лидерских компаний. Также на площадке прошли переговоры с партнерами из разных регионов России», — рассказали в пресс-службе.