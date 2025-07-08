Для аграриев и логистов. Техника МАЗ представлена на выставке в Волгограде

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод представил технику на выставке «Всероссийский день поля — 2025» в Волгограде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе завода.
Официальный дистрибьютор ООО «МАЗ-РУС» совместно с «Региональным центром МАЗ ЮГ» продемонстрировал преимущества техники Минского автозавода.
«С первых дней работы экспозиция МАЗа привлекла внимание аграриев, логистических компаний и представителей агробизнеса. Посетители активно интересовались представленной техникой и возможностями ее применения в различных отраслях сельского хозяйства. За три дня стенд завода посетили аграрии, логисты, представители лидерских компаний. Также на площадке прошли переговоры с партнерами из разных регионов России», — рассказали в пресс-службе.
Выставка позволила продемонстрировать последние разработки Минского автомобильного завода в области АПК, выявить потребности потенциальных покупателей и оценить рынок сельскохозяйственной техники в целом.
Минский автозавод — флагман автомобилестроительной отрасли Беларуси. Компания специализируется на выпуске грузовой, пассажирской, прицепной и специальной техники. -0-