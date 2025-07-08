Минское метро получит 20 новых вагонов от российского производителя в ноябре-декабре

8 июля, Екатеринбург /Корр. БЕЛТА/. Минское метро получит 20 новых вагонов от российского производителя — АО «Метровагонмаш» — в ноябре — декабре 2025 года. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Андрей Степнов на полях выставки «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге.
По его словам, российский «Трансмашхолдинг» в лице «Метровагонмаша» — давний партнер Минского метрополитена, сотрудничают уже более 40 лет. В метро белорусской столицы эксплуатируются сотни вагонов, произведенных на этом предприятии. «После длительного перерыва в 2023 году мы возобновили сотрудничество и в прошлом году поставили 28 новых вагонов метро — семь четырехвагонных составов, созданных на базе модели, получившей название “Минск-2024”. Разработаны эти вагоны нашей конструкторской компанией “ТМХ Инжиниринг” в соответствии с техническим заданием заказчика. Версия для Минска имеет все актуальные преимущества — сквозные проходы, широкие дверные проемы, климатические установки с обеззараживанием, удобная планировка салона и т.д. Поезда проектировались специально для Зеленолужской линии, на сегодня все они введены в эксплуатацию», — сказал Андрей Степнов.
В феврале этого года «Трансмашхолдинг» и Минский метрополитен по результатам тендера подписали новый контракт на поставку 20 вагонов «Минск-2024» — это четыре пятивагонных состава. «Данные вагоны будут курсировать по второй линии Минского метрополитена — Автозаводской. Новые вагоны будут поставлены в ноябре и декабре 2025 года», — анонсировал гендиректор российского предприятия.
У «Трансмашхолдинга» широкая кооперация с белорусскими производителями, причем она касается вагонов не только для Минского, но и для Московского, Петербургского метрополитенов. Белорусские предприятия производят гасители колебаний, элементы освещения салона и кабины машиниста, стеклоочистители, а также бортовую систему безопасности движения.
«Трансмашхолдинг» планирует принять участие в выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», которая пройдет осенью в Минске. «Мы представим всю линейку своей продукции. Готовы в случае заинтересованности белорусской стороны к продолжению взаимодействия по любым направлениям, не только касающимся поездов метро», — добавил Андрей Степнов.
Завод «Метровагонмаш» — крупнейший производитель вагонов метро в России и на пространстве СНГ. «Трансмашхолдинг» является единственным в России разработчиком и крупнейшим производителем поездов метро, одним из лидеров мирового метровагоностроения. Работы по созданию новых образцов продукции ведут действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые центры «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1,3 тыс. сотрудников. -0-