Минское метро получит 20 новых вагонов от российского производителя в ноябре-декабре

По его словам, российский «Трансмашхолдинг» в лице «Метровагонмаша» — давний партнер Минского метрополитена, сотрудничают уже более 40 лет. В метро белорусской столицы эксплуатируются сотни вагонов, произведенных на этом предприятии. «После длительного перерыва в 2023 году мы возобновили сотрудничество и в прошлом году поставили 28 новых вагонов метро — семь четырехвагонных составов, созданных на базе модели, получившей название “Минск-2024”. Разработаны эти вагоны нашей конструкторской компанией “ТМХ Инжиниринг” в соответствии с техническим заданием заказчика. Версия для Минска имеет все актуальные преимущества — сквозные проходы, широкие дверные проемы, климатические установки с обеззараживанием, удобная планировка салона и т.д. Поезда проектировались специально для Зеленолужской линии, на сегодня все они введены в эксплуатацию», — сказал Андрей Степнов.