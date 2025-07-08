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Трамп анонсировал введение пошлин в отношении стран-членов БРИКС

Соединенные Штаты Америки (США) «довольно скоро» введут 10-процентные пошлины в отношении стран-членов БРИКС.

Соединенные Штаты Америки (США) «довольно скоро» введут 10-процентные пошлины в отношении стран-членов БРИКС. Такое заявление 8 июля сделал американский президент Дональд Трамп.

По его словам, этим государствам придется платить пошлины «только за то, что они входят в объединение».

Также Трамп в очередной раз обвинил БРИКС в «антиамериканской политике», заявив, что «любой, кто будет угрожать доллару, заплатит цену».

Ранее издание The Telegraph опубликовало в материал, в котором заявило, что введенные против членов БРИКС пошлины Трампа не окажут сильного влияния на экономику России.

Журналисты заявили, что, если американский президент продолжит вводить новые торговые тарифы в отношении входящих в объединение государств, то последствия для США «могут быть глубокими и не такими позитивными, как представляет себе Трамп».

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