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Высокое качество и перспективы. Ливия заинтересована развивать сотрудничество с «Бобруйскагромашем»

Представители ливийской стороны ознакомились с производственными мощностями предприятия, с широкой линейкой сельскохозяйственной техники и оборудования, выпускаемого холдингом «Бобруйскагромаш».

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ливийская делегация под руководством главы Национального агентства развития доктора Джабрила Дауда Халифы Салима с рабочим визитом посетила «Бобруйскагромаш», где высоко оценила качество техники предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в «Бобруйскагромаше».

Представители ливийской стороны ознакомились с производственными мощностями предприятия, с широкой линейкой сельскохозяйственной техники и оборудования, выпускаемого холдингом «Бобруйскагромаш».

В рамках переговоров с генеральным директором холдинга Олегом Корсаком стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, в том числе номенклатуру сельскохозяйственной техники, наиболее подходящую для эксплуатации в климатических условиях Ливии, а также вопросы ее дальнейшего сервисного обслуживания.

По итогам визита гости отметили высокое качество белорусской сельскохозяйственной техники и выразили заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества. -0-