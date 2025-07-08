Высокое качество и перспективы. Ливия заинтересована развивать сотрудничество с «Бобруйскагромашем»

В рамках переговоров с генеральным директором холдинга Олегом Корсаком стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, в том числе номенклатуру сельскохозяйственной техники, наиболее подходящую для эксплуатации в климатических условиях Ливии, а также вопросы ее дальнейшего сервисного обслуживания.