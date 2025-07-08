Высокое качество и перспективы. Ливия заинтересована развивать сотрудничество с «Бобруйскагромашем»

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ливийская делегация под руководством главы Национального агентства развития доктора Джабрила Дауда Халифы Салима с рабочим визитом посетила «Бобруйскагромаш», где высоко оценила качество техники предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в «Бобруйскагромаше».
Представители ливийской стороны ознакомились с производственными мощностями предприятия, с широкой линейкой сельскохозяйственной техники и оборудования, выпускаемого холдингом «Бобруйскагромаш».
В рамках переговоров с генеральным директором холдинга Олегом Корсаком стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, в том числе номенклатуру сельскохозяйственной техники, наиболее подходящую для эксплуатации в климатических условиях Ливии, а также вопросы ее дальнейшего сервисного обслуживания.
По итогам визита гости отметили высокое качество белорусской сельскохозяйственной техники и выразили заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества. -0-