В модельном цехе МТЗ установят новый обрабатывающий центр

«Для установки станка, который заменит устаревшее оборудование, на металломодельном участке уже подготовлен фундамент и завершены электромонтажные работы. Новый центр будет использоваться в обработке модельной оснастки для производства отливов деталей тракторов BELARUS разных моделей, включая энергонасыщенные. Это позволит более гибко использовать производственные мощности цеха и значительно повысить производительность труда и точность изготовления модельной оснастки», — рассказал Виталий Кормильчик.