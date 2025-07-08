В модельном цехе МТЗ установят новый обрабатывающий центр

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый обрабатывающий центр установят в модельном цехе Минского тракторного завода. Об этом рассказал начальник подразделения Виталий Кормильчик, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.
Новый сварочный конвейер запустили в цехе кабин Минского тракторного завода.
«Для установки станка, который заменит устаревшее оборудование, на металломодельном участке уже подготовлен фундамент и завершены электромонтажные работы. Новый центр будет использоваться в обработке модельной оснастки для производства отливов деталей тракторов BELARUS разных моделей, включая энергонасыщенные. Это позволит более гибко использовать производственные мощности цеха и значительно повысить производительность труда и точность изготовления модельной оснастки», — рассказал Виталий Кормильчик.
Работать на обрабатывающем центре будут операторы, которые пройдут специальное обучение. -0-