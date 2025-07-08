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МАРТ за июнь предотвратил проведение госзакупок с нарушением законодательства более чем на Br110 млн

По результатам проведенного МАРТ выборочного мониторинга 27 процедур госзакупок в половине случаев выявлены нарушения законодательства.

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством антимонопольного регулирования и торговли за июнь предотвращено проведение процедур госзакупок с нарушением законодательства на сумму свыше Br110 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

По результатам проведенного МАРТ выборочного мониторинга 27 процедур госзакупок в половине случаев выявлены нарушения законодательства.

При этом, по данным регулятора, количество посреднических организаций, участвующих в конкурентных процедурах и закупках из одного источника, за первое полугодие 2025 года по сравнению с 2023 годом снизилось с 66% до 59% от общего количества товарных позиций договоров. -0-