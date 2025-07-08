Энергетика, маркировка, робототехника. Более 40 вопросов рассмотрели на заседании Совета ЕЭК

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 актуальных вопросов евразийской экономической интеграции рассмотрели на заседании Совета ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич провела заседание в режиме видеоконференции.
В повестку были включены вопросы в области технического и таможенно-тарифного регулирования, маркировки продукции, развития биржевой торговли, энергетики, транспортной политики и других сфер деятельности.
Всеми членами Совета ЕЭК поддержана белорусская инициатива о дополнении новыми товарными позициями правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок.
После вступления в силу соответствующего решения производители государств — членов ЕАЭС (лазеров, микродисплеев, контуров для наркозно-дыхательных аппаратов, частей железнодорожных локомотивов и другой продукции) получат беспрепятственный доступ к госзакупкам государств — членов ЕАЭС.
Принято решение о формировании новой евразийской технологической платформы по развитию робототехники, производству и внедрению промышленных роботов в государствах — членах Евразийского экономического союза. -0-