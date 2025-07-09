Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 9 июля

В Национальном банке изменили курсы валют на 9 июля 2025 года, среду. Так, курс евро и курс доллара понизились, а курс российского рубля стал выше.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 9 июля, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9569 белорусского рубля, 1 евро — 3,4722 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7714 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на вторник, 8 июля, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля потяжелел немного в валютной корзине в среду, 9 июля. При этом евро и доллар выросли практически на одно и то же значение.
В денежном выражении курс доллара опустился на 0,0127 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0126 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0015 белрубля.
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