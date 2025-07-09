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В России запретили начислять неустойки по кредитам умерших заемщиков

Госдума на втором и третьем чтениях одобрила закон, который запрещает начислять штрафы и пени по кредитам умерших заемщиков в период оформления наследства их родственниками.

Госдума на втором и третьем чтениях одобрила закон, который запрещает начислять штрафы и пени по кредитам умерших заемщиков в период оформления наследства их родственниками. Соответствующая информация опубликована на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно новому закону, кредиторы не смогут взимать пени за просрочку платежей по кредиту после смерти заемщика. Запрет будет действовать с момента открытия наследства и продлится не более шести месяцев. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Ранее, в марте текущего года, президентский совет по кодификации гражданского законодательства не поддержал данную инициативу, посчитав, что запрет начисления пени необоснованно ущемляет права кредиторов. Законопроект был внесен в Госдуму в январе 2024 года группой депутатов под руководством Натальи Костенко (Единая Россия).

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