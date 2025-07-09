«Сугубо личное мнение»: Минтуризма Абхазии осудило слова Басарии о россиянах

В Минтуризма Республики отметили, что именно российские туристы считаются в стране «важнейшими гостями», которые продолжают приезжать уже долгие годы. Сотрудники ведомства подчеркнули, что граждан РФ всегда с радостью знакомят с национальной культурой и местными обычаями.