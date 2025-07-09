«Сугубо личное мнение»: Минтуризма Абхазии осудило слова Басарии о россиянах

Абхазское Министерство туризма прокомментировало критику со стороны руководителя «Фонда кино Абхазии», продюсера Александра Басарии в отношении приезжающих из России гостей Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Заявление Александра Басарии является сугубо его личным мнением и не отражает официальную позицию государственных органов Республики Абхазия, а также всей туристической отрасли в целом», — подчеркнули представители Министерства.
Как указали в ТАСС, «Фонд», учредителем которого является одиозный продюсер, остается частной организацией и никак не связан с абхазскими государственными структурами.
В Минтуризма Республики отметили, что именно российские туристы считаются в стране «важнейшими гостями», которые продолжают приезжать уже долгие годы. Сотрудники ведомства подчеркнули, что граждан РФ всегда с радостью знакомят с национальной культурой и местными обычаями.
Резкое заявление о приезжающих по туристическим путевкам россиянах Александр Басария сделал несколькими днями ранее. Во вторник, 8 июля, Министерство культуры Абхазии опровергло свою связь с «Фондом кино» скандального продюсера.