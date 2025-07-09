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«Дорогие друзья»: продюсер Басария попросил прощения у российских туристов

Директор частной организации «Фонд кино Абхазии», продюсер Александра Басария принес официальные извинения за свои резкие высказывания о приезжающих из России туристах.

Директор частной организации «Фонд кино Абхазии», продюсер Александра Басария принес официальные извинения за свои резкие высказывания о приезжающих из России туристах. Видеозапись его обращения приводит «RT на русском».

«Дорогие друзья, я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей», — подчеркнул Александр Басария.

В ходе своего видеообращения, опубликованного RT, продюсер также подтвердил, что его «Фонд кино Абхазии» никак не аффилирован с правительственными ведомствами Республики Абхазия.

Скандал вокруг Александра Басарии разгорелся несколькими днями ранее, когда он обвинил покупающих «дешевые путевки» российских туристов в создании «угрозы экономической безопасности» страны.

В Министерстве туризма Абхазии ранее осудили подобные заявления и охарактеризовали граждан России как «важнейших гостей» Республики.