Импорт автомобилей из Китая в Приморье за полгода вырос в пять раз

В первом полугодии 2025 года количество автомобилей, ввезённых физическими лицами через Уссурийскую таможню на российско-китайской границе, увеличилось в пять с лишним раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили ТАСС представители Уссурийской таможни, за шесть месяцев оформлено 17 109 транспортных средств для личного пользования.