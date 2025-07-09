Импорт автомобилей из Китая в Приморье за полгода вырос в пять раз

В первом полугодии 2025 года количество автомобилей, ввезённых физическими лицами через Уссурийскую таможню на российско-китайской границе, увеличилось в пять с лишним раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили ТАСС представители Уссурийской таможни, за шесть месяцев оформлено 17 109 транспортных средств для личного пользования.
Сумма уплаченных таможенных и иных обязательных платежей, включая утилизационный сбор, составила порядка 8 миллиардов рублей. На Уссурийской таможне оформляются как новые автомобили, так и машины с пробегом, причём наибольшим спросом пользуются транспортные средства китайских марок, таких как Changan, Chery, Geely. Также отмечается интерес к электрокарам, среди которых популярны LIXIANG и ZEEKR.
За весь 2024 год через этот пункт пропуска было оформлено 17 785 автомобилей для личного пользования, что в шесть раз превышает показатели 2023 года. Тогда сумма таможенных платежей с учётом утилизационного сбора достигла 9,4 миллиарда рублей.
Рост импорта связывают с устойчивым спросом на новые и подержанные машины, а также с расширением ассортимента электромобилей, которые становятся всё более востребованными среди жителей Приморья.