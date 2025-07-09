Банки устанавливают предзаказ на доллары нового образца

Доллары нового образца банки предлагают заказывать для обмена заранее. Об этом корреспонденту aif.ru рассказали в обменном пункте на Пресненской набережной.
«Перед тем, как обращаться в пункт, стоит заранее позвонить и уточнить, если купюры в нужном количестве. При наличии их резервируют на 3 часа», — объяснил специалист и уточнил, что курс на доллары новой серии выше на 1,9 рубля.
В обменнике в районе станции метро «Третьяковская» отметили, что у них в наличии только новые купюры, но также посоветовали заранее узнавать, есть ли необходимая сумма. Курс на новые доллары в этом пункте выше среднего по столице примерно на 3 рубля.
Отметим, что российские туристы, отдыхающие за рубежом, сообщают о проблемах со старыми банкнотами. Их принимают не во всех странах, а там, где принимаю, устанавливают заниженный курс.