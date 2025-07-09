Средняя желаемая зарплата у жителей Иркутска составляет 175 тысяч рублей

Жители Иркутска хотели бы получать в качестве зарплаты 175 тысяч рублей. К таким выводам пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ в ходе проведенного исследования среди граждан, ищущих работу. Из него следует, что зарплатные ожидания иркутян оказались одними из самых высоких по стране и даже опередили ожидания жителей Санкт-Петербурга (166 тысяч рублей), пишет ИА IrkutskMedia.
Специалисты отмечают, что ожидания россиян по оплате труда превышают размер средних зарплат по стране в 1,5 раза, а желаемая зарплата в среднем составляет 146 тысяч рублей. Также в число городов с высокими ожиданиями по зарплате вошли Махачкала (213 тысяч рублей), Хабаровск (188 тысяч рублей) и Москва (185 тысяч рублей).
Автор исследования, заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве Александр Шатилов отмечает, что рост зарплатных ожиданий в Иркутске может быть связан с подъемом экономики региона, в том числе за счет низкой безработицы, роста доходов от контрактной службы на СВО и развития военно-промышленного комплекса, сообщают «Ведомости».
Ранее агентство сообщало, что Иркутская область заняла 10-е место в рейтинге регионов России по срокам достижения медианной зарплаты в 100 тысяч рублей. Согласно исследованию, этот показатель регион сможет преодолеть через 3,5 года. Иркутская область опережает среднероссийский уровень, где планка в 100 тысяч рублей будет взята через 5 лет.