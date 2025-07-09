Средняя желаемая зарплата у жителей Иркутска составляет 175 тысяч рублей

Специалисты отмечают, что ожидания россиян по оплате труда превышают размер средних зарплат по стране в 1,5 раза, а желаемая зарплата в среднем составляет 146 тысяч рублей. Также в число городов с высокими ожиданиями по зарплате вошли Махачкала (213 тысяч рублей), Хабаровск (188 тысяч рублей) и Москва (185 тысяч рублей).