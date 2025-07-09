В Китае создали деревню, где полностью ликвидирована нищета

Председатель деревни Юань Гудуй Дун Цзяньхинь сообщает, что порядка 200 человек получили постоянную занятость на этих производствах. Остальные полторы тысячи жителей вместо традиционного земледелия выращивают картофель и целебные травы на своих участках, сдавая урожай предпринимателям, или нанимаются на сезонные работы. До реализации программы доход на душу населения составлял 1400 юаней в год, а теперь увеличился в 11 раз.