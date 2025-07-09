В европейской стране расцвела нелегальная торговля рублями из-за санкций

Одним из вариантов решения проблемы издание называет заключение частных договоренностей о валютном обмене через соцсети, приводя в пример Telegram-канал «Обмен валют в Финляндии» с аудиторией 24 тысячи участников. На этой площадке осуществляется прямая торговля рублями и евро без посреднических услуг. Подчёркивается, что большинство пользователей сосредоточено в столичной агломерации (Хельсинки — прим. ред.).