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В европейской стране расцвела нелегальная торговля рублями из-за санкций

Антироссийские санкции стимулировали расцвет операций с рублями в торговых комплексах и интернет-сообществах Финляндии.

Антироссийские санкции стимулировали расцвет операций с рублями в торговых комплексах и интернет-сообществах Финляндии. Соответствующую информацию публикует издание Iltalehti.

Как поясняет газета, подобная динамика обусловлена прекращением банковских транзакций между государствами, создавшим сложности для граждан, нуждающихся в переводе средств в Россию.

Одним из вариантов решения проблемы издание называет заключение частных договоренностей о валютном обмене через соцсети, приводя в пример Telegram-канал «Обмен валют в Финляндии» с аудиторией 24 тысячи участников. На этой площадке осуществляется прямая торговля рублями и евро без посреднических услуг. Подчёркивается, что большинство пользователей сосредоточено в столичной агломерации (Хельсинки — прим. ред.).

Администраторы ресурса, как информирует газета, советуют проводить обменные операции в торговых центрах из-за большого скопления людей. Эта рекомендация связана с риском столкновения с мошенниками и криминальными элементами.

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