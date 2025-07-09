«Автотор» будет брать новые марки при передаче конструкторской документации

Первый автомобиль калининградского «Автотора» будет развозным, но его смогут купить и частники. Уход иностранцев подстегнул завод активнее вкладываться в свои моторы и коробки передач. Главная перемена — «Автотор» хочет получить интеллектуальную собственность и конструкторскую документацию от партнеров — теперь это билет на завод. BMW примут на «Автотор» только при таком условии. Обо всем этом «Газете.Ru» рассказал президент холдинга Денис Пак в кулуарах ПМЭФ-2025.