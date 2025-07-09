В Самаре отобрали микрорайоны под реновацию

«Ни одну территорию города нельзя оставлять без внимания. При этом где-то нужно просто мусор подмести и сделать хороший тротуар, а где-то требуются капитальные изменения. Масштабную работу мы планируем на Безымянке, в поселке Управленческом и историческом центре», — рассказала Екатерина Семенова.
По ее словам, выбор в пользу Безымянки был сделан, так как там сосредоточено 60−80% аварийного жилья. Сейчас готовится мастер-план по преображению микрорайона.
«В Управленческом тоже много ветхих домов. А историческое поселение — знаковое место для города», — пояснила архитектор.
В рамках работы по реновации микрорайонов планируется задействовать программу комплексного развития территорий. Отбор площадок возобновили. Подход к их формированию изменили. К концу года планируется представить два новых участка.