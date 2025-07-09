В Самаре отобрали микрорайоны под реновацию

«Ни одну территорию города нельзя оставлять без внимания. При этом где-то нужно просто мусор подмести и сделать хороший тротуар, а где-то требуются капитальные изменения. Масштабную работу мы планируем на Безымянке, в поселке Управленческом и историческом центре», — рассказала Екатерина Семенова.