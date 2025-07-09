Два мусороперерабатывающих комплекса построят под Екатеринбургом

Государственная археологическая экспертиза дала положительное заключение на возведение двух объектов по обращению с отходами в окрестностях Екатеринбурга. Речь идет об экотехнопарке «Верхнепышминский» и комплексе «Широкореченский» для переработки твердых коммунальных и промышленных отходов.