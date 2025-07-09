В Красноярске кафе готовило блюда из опасного мяса

В Красноярске оштрафовали кафе, которое готовило из мяса неизвестного происхождения. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Специалисты ведомства провели внеплановую проверку в кафе «Позная № 1» в Советском районе Красноярска.
Специалисты обнаружили, что на хранении в заведении находились мясо курицы, свинина, говядина и сыр без сопроводительных ветеринарных документов. Общая масса продуктов — 18 кг.
Суд оштрафовал владельца кафе 4 июля. Продукция без сопроводительных документов была уничтожена.
Всего с начала 2025 года краевой Россельхознадзор выдал 157 предостережений о недопустимости нарушения требований законодательства в заведениях общественного питания.