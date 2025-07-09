Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске кафе готовило блюда из опасного мяса

За использование в приготовлении еды мяса без ветеринарных документов в Красноярске оштрафовали кафе.

В Красноярске оштрафовали кафе, которое готовило из мяса неизвестного происхождения. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Специалисты ведомства провели внеплановую проверку в кафе «Позная № 1» в Советском районе Красноярска.

Специалисты обнаружили, что на хранении в заведении находились мясо курицы, свинина, говядина и сыр без сопроводительных ветеринарных документов. Общая масса продуктов — 18 кг.

Суд оштрафовал владельца кафе 4 июля. Продукция без сопроводительных документов была уничтожена.

Всего с начала 2025 года краевой Россельхознадзор выдал 157 предостережений о недопустимости нарушения требований законодательства в заведениях общественного питания.