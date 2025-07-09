Китайские и узбекские арбузы заполонили рынки Владивостока

Напомним, что арбуз почти на 90% состоит из воды. Несмотря на это, самая крупная ягода богата витаминами А, В, С и Р, а также минералами — натрием, кальцием, железом и магнием. Благодаря такому составу арбуз полезен для профилактики почечных заболеваний, некоторых болезней сердца и подагры. Арбуз — лидер по содержанию железа, поэтому его рекомендуют включать в рацион при анемии и других проблемах с кровью. При этом в нём мало сахара (всего около 6%), что делает его безопасным для диабетиков и тех, кто придерживается диеты.