Китайские и узбекские арбузы заполонили рынки Владивостока

На рынках Владивостока появились арбузы и дыни. По словам продавцов, их привезли из Узбекистана и Китая, а местные появятся только в августе. Журналисты PrimaMedia выяснили, где продают самые дорогие и дешевые бахчевые.
Самое популярное место — рынок на Спортивной. Здесь арбузы и дыни продают на каждом шагу, но цены различаются. Самый дешевый арбуз стоит 65 рублей за кг, дыня — 140 рублей. Встречаются варианты и по 70−80 рублей, а рекордная цена — 100 рублей за кг. Дыни в основном желтые, их предлагают в среднем по 150 рублей за кг.
Продавцы уверяют, что все плоды сладкие и сахарные, а везут их во Владивосток в рефрижераторах, чтобы не испортились.
В других частях города — например, на Некрасовском рынке, у стадиона «Строитель» и на Хабаровской — цены единые: 90 рублей за арбуз и 160 рублей за дыню. На ценниках часто красуются надписи: «спелые» и «сладкие».
Напомним, что в прошлом году арбузы из Спасска-Дальнего, Яковлевского района и других районов Приморья была от 65 до 80 рублей за килограмм. Арбузы из Узбекистана продавали по 80 рублей за кило. Дыни также были дешевле — от 80 до 120 рублей.
Напомним, что арбуз почти на 90% состоит из воды. Несмотря на это, самая крупная ягода богата витаминами А, В, С и Р, а также минералами — натрием, кальцием, железом и магнием. Благодаря такому составу арбуз полезен для профилактики почечных заболеваний, некоторых болезней сердца и подагры. Арбуз — лидер по содержанию железа, поэтому его рекомендуют включать в рацион при анемии и других проблемах с кровью. При этом в нём мало сахара (всего около 6%), что делает его безопасным для диабетиков и тех, кто придерживается диеты.
Ранее в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю напомнили, что арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. На санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность. Потребитель вправе потребовать у продавца документы на продукцию. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы. Прежде, чем разрезать арбуз, нужно тщательно его вымыть. Разрезанные арбузы и дыни следует хранить только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что арбуз имеет кислый запах, есть его нельзя.