Стало известно о праве ряда россиян снять накопительную часть пенсии досрочно

Граждане России имеют право на получение накопительной части пенсии при достижении установленного возраста: женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет. Об этом проинформировал Андрей Гиринский, кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН.
По его словам, размер данных накоплений можно уточнить через портал «Госуслуги», а также обратившись в Социальный фонд России (СФР), многофункциональный центр (МФЦ) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).
Эксперт обратил внимание на существующие лимиты по выплатам, передает агентство «Прайм».
Если объем накоплений не превышает 412 тысяч рублей, доступно единовременное получение средств. В случае, если сумма накоплений превосходит данный лимит, оформляется ежемесячная выплата, пояснил Гиринский.
Для получения выплаты необходимо обратиться в организацию, где хранится накопительная часть пенсии — либо в СФР, либо в НПФ.
Ранее эксперт Игорь Балынин напомнил россиянам, отметившим 80-летний юбилей, о повышении пенсионных выплат с 1 августа 2025 года.
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