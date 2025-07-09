Коммуналку за пожилых родителей смогут оплатить их дети

С помощью режима гостевого доступа в мобильном приложении «Госуслуги Дом» счета за коммунальные услуги могут оплачивать не только собственники жилья, но и их близкие родственники или арендаторы. Минцифры продолжит популяризацию такой возможности, следует из ответа ведомства на запрос сенатора Артема Шейкина. Как воспользоваться возможностями «единого окна» при оплате ЖКУ, ИА AmurMedia рассказывает со ссылкой на «Парламентскую газету» (18+).
Прощание с бумагой.
Отказ от бумажных квитанций при оплате жилищно-коммунальных услуг обсуждают не первый год. Еще одна популярная тема — единая платежка, которой до сих пор нет ни в одном регионе. Собственники продолжают получать раздельные счета от управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, операторов связи и так далее.
В Госдуму не раз вносили законопроекты о единой квитанции и об отказе от бумажных носителей, но пока ни Жилищный кодекс, ни Правила предоставления услуг ЖКХ в этом вопросе не претерпели изменений. Очередной шаг сделали эксперты секции «Цифровая трансформация строительной отрасли и ЖКХ» Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. На заседании в апреле 2025 года они утвердили рекомендации Минстрою разработать поправки в Жилищный кодекс, предусматривающие закрепление понятия объединенного платежного документа. Порядок формирования такой платежки смогут устанавливать регионы, а собственники по желанию смогут получать единую квитанцию в электронном виде.
Печать и доставка квитанций — дорогое удовольствие, указали участники заседания. По их данным, один комплект может стоить до 120 рублей, а совокупные затраты только региональных операторов капитального ремонта на эти цели составляют около 2,5 миллиарда рублей ежегодно.
А Минцифры эксперты рекомендовали обеспечить развитие возможностей приложения «Госуслуги Дом», в том усовершенствовать механизм гостевого доступа для помощи пожилым россиянам.
Единое цифровое окно.
Минцифры отправило официальный ответ на имя сенатора Артема Шейкина. В ведомстве напомнили, что в мобильном приложении «Госуслуги Дом» (0+), созданного на базе ГИС ЖКХ, собственники жилья в многоквартирных домах уже сейчас могут решить свои вопросы в режиме одного окна. В том числе можно оплачивать квитанции за ЖКУ в один клик, передавать показания счетчиков, направлять заявки в управляющую компанию, участвовать в общих собраниях собственников и общаться с соседями в домовых чатах. Приложение доступно во всех регионах, подчеркнули в министерстве.
А режим «несобственника», или гостевой доступ, позволяет владельцу жилья делегировать решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства родственникам или квартиросъемщикам, сообщили в ведомстве. И добавили, что продолжат популяризировать мобильное приложение, направляя информацию о нем в личные кабинеты пользователей портала госуслуг (0+).
В Совфеде таким ответом ведомства удовлетворены, сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета палаты регионов по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. Настаивать на полной отмене бумажных квитанций он пока не планирует.
«Разработанное Минцифры совместно с Минстроем приложение “Госуслуги Дом” — важный шаг на пути цифровизации ЖКХ, — сказал сенатор. — Россияне получили удобный инструмент для оперативного решения вопросов в этой сфере. Поддержка режима гостевого доступа делает сервис еще доступнее для семей и пожилых граждан».
Выбор за собственником.
По закону о защите прав потребителей человек вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации о товарах, работах и услугах. Обязанность направлять в адрес собственника платежные документы возложена на исполнителя — управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию, другого поставщика услуг, ранее разъяснили в Минстрое.
«В договоре с потребителем указывают адрес и способ доставки счета для оплаты ресурса. При этом, каким способом получать счета — по почте или с помощью электронных систем, определяет потребитель», — подчеркнули в ведомстве.
По общему правилу, организации обязаны предоставлять собственникам жилья квитанции в бумажном виде, если только сам человек от них не отказался. Если достаточно электронной платежки, об этом нужно отдельно сообщить в управляющую компанию. В Москве и Подмосковье сделать это можно через официальные региональные порталы Mos.ru и Mosreg.ru.
Что касается единой квитанции в бумажном виде, то в ближайшее время она скорее всего не появится, считает зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Обязать поставщика услуг производить расчеты только через один центр нельзя, а возможность назначить единого выпускающего эту платежку законодательство не содержит, объяснила она. Это будет считаться нарушением антимонопольного законодательства, сказала «Парламентской газете» депутат.