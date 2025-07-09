Коммуналку за пожилых родителей смогут оплатить их дети

Минцифры отправило официальный ответ на имя сенатора Артема Шейкина. В ведомстве напомнили, что в мобильном приложении «Госуслуги Дом» (0+), созданного на базе ГИС ЖКХ, собственники жилья в многоквартирных домах уже сейчас могут решить свои вопросы в режиме одного окна. В том числе можно оплачивать квитанции за ЖКУ в один клик, передавать показания счетчиков, направлять заявки в управляющую компанию, участвовать в общих собраниях собственников и общаться с соседями в домовых чатах. Приложение доступно во всех регионах, подчеркнули в министерстве.