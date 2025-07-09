Балынин: новые правила денежных переводов помогут в борьбе с мошенниками

Новые правила денежных переводов, вступившие в силу с 5 июля, помогут в борьбе с рядом мошеннических схем. Подробнее об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«В последние годы преступники всё чаще стали использовать граждан для вывода средств, полученных преступным путём. Причём используют крайне разные ухищрения. Поэтому и назрела объективная потребность таких изменений», — отметил Балынин.
Экономист пояснил, что новые правила переводов помогут в борьбе с «ошибочным» зачислением средств. Эту схему мошенники используют для вывода денег.
«Ещё одна мошенническая схема, от которой уберегут новые правила переводов, это незаконная покупка банковских карт или их оформление на подставных лиц для последующего использования в обналичивании средств», — добавил Балынин.
Также новые правила помогут в борьбе с мошенниками, которые переводят жертве деньги и просят снять наличные.
«Ввступившие в действие изменения в части переводов, направлены именно на защиту граждан от участившихся случаев финансового мошенничества. Я уверен, что чем сложнее мошенникам будет пользоваться незаконно полученными средствами, тем меньше будут совершаться такие преступления», — резюмировал экономист.
Ранее эксперты заявили aif.ru, что переводы с карты на карту даже между родственниками и друзьями могут обернуться блокировкой счета.