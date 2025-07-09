Балынин: новые правила денежных переводов помогут в борьбе с мошенниками

«Ввступившие в действие изменения в части переводов, направлены именно на защиту граждан от участившихся случаев финансового мошенничества. Я уверен, что чем сложнее мошенникам будет пользоваться незаконно полученными средствами, тем меньше будут совершаться такие преступления», — резюмировал экономист.