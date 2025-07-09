Россиянам рассказали о новых региональных мерах поддержки семей

«В Нижегородской области вводится региональный семейный капитал для тех, у кого после начала действия нововведения появится ребёнок. Размер поддержки будет зависеть от числа детей в семье и может включать как ежемесячные выплаты, так и крупные единовременные суммы», — отметила сенатор.