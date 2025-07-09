Россиянам рассказали о новых региональных мерах поддержки семей

Новые меры поддержки семей с детьми начнут действовать с июля в ряде российских регионов, рассказала aif.ru сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.
«В Нижегородской области вводится региональный семейный капитал для тех, у кого после начала действия нововведения появится ребёнок. Размер поддержки будет зависеть от числа детей в семье и может включать как ежемесячные выплаты, так и крупные единовременные суммы», — отметила сенатор.
В Калининградской области с июля повышают ежемесячную выплату для многодетных семей — теперь она составит 2217 рублей.
«Кроме того, у семей в этом регионе появилась альтернатива: вместо бесплатного участка земли можно получить единовременную денежную выплату», — объяснила Епифанова.
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По словам сенатора, в Тамбовской области в июле на 4,7% проиндексируют все основные выплаты для семей с детьми, включая пособия на ребёнка и выплаты для детей-сирот.
«На Чукотке с этого же дня существенно увеличиваются выплаты семьям оленеводов: на ребёнка 7−14 лет теперь будут платить 22 000 рублей в месяц, а на подростков 14−18 лет — 44 000 рублей», — добавила она.
Ранее стало известно, что в Госдуме предложили бесплатно давать земельные участки семейными парами, имеющими одного и более детей после 10 лет брака.