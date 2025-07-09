Особая экономическая зона в Байкальске признана лидером по эффективности

ОЭЗ «Ворота Байкала» вошла в число лидеров по показателям эффективности среди других особых экономических зон туристско-рекреационного типа в стране. Минэкономразвития России представило отчет об итога работы ОЭЗ в 2024 году. Анализ проводится ежегодно по правилам оценки эффективности функционирования, которые утверждены правительством страны, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на данные министерства экономического развития и промышленности России, за прошлый год значение сводного расчетного показателя эффективности функционирования ОЭЗ «Ворота Байкала» в регионе составило 93%. Глава Приангарья Игорь Кобзев отметил, что при выборе инвестором территории размещения особую роль играют преференции ОЭЗ, в том числе налоговые льготы и готовая инфраструктура.
"Для нас ОЭЗ в Байкальске стала частью важной работы по созданию на бывшей промплощадке нового экологичного формата бизнеса. Мы стараемся вести эту работу комплексно. Привлекать инвесторов помогают не только преференции ОЭЗ, но и другие меры, например, создание федеральной программы развития Байкальска до 2040, которая затрагивает все сферы развития города, в том числе обновления коммунальной инфраструктуры, создание соцобъектов.
Кроме этого, при поддержке президента на бывшей площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината создана инфраструктура экологического кампуса ЭКО. Цех, где уже проводятся мероприятия", — рассказал Игорь Кобзев.
Губернатор добавил, в настоящее время инвесторы проявляют высокий интерес к ОЭЗ. Правительство региона ведет подготовку документов, которые направят в министерство экономического развития и промышленности РФ для расширения зоны преференциального режима. По данным Минэкономразвития региона, количество резидентов ОЭЗ выросло втрое за последние три года. На сегодняшний день в особой экономической зоне зарегистрировано 28 резидентов с объемом инвестиций 15,4 млрд рублей, будет создано более 900 рабочих мест. Объем частных инвестиций в проекты резидентов достиг 2 млрд. Резидентами создано 100 новых рабочих мест.
Ранее агентство сообщало, что Иркутская область заключила трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере туризма в ходе работы ПМЭФ (12+). Документ направлен на социально-экономическое развитие региона, совершенствование туристической инфраструктуры, а также строительство гостиничных комплексов категорий 4 и 5 звёзд на площадке бывшего БЦБК в Байкальске.