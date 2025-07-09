Особая экономическая зона в Байкальске признана лидером по эффективности

Губернатор добавил, в настоящее время инвесторы проявляют высокий интерес к ОЭЗ. Правительство региона ведет подготовку документов, которые направят в министерство экономического развития и промышленности РФ для расширения зоны преференциального режима. По данным Минэкономразвития региона, количество резидентов ОЭЗ выросло втрое за последние три года. На сегодняшний день в особой экономической зоне зарегистрировано 28 резидентов с объемом инвестиций 15,4 млрд рублей, будет создано более 900 рабочих мест. Объем частных инвестиций в проекты резидентов достиг 2 млрд. Резидентами создано 100 новых рабочих мест.