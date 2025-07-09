В Перми обсудят проекты планировки

Изучить материалы к проекту можно на Публичном портале ИСОГД, в администрации Свердловского района, на сайте администрации Перми. Предложения и замечания примут на Публичном портале ИСОГД, в администрации Свердловского района и в городском департаменте градостроительства и архитектуры.
В этот же срок на портале ИСОГД обсудят проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной ул. Лодыгина, ул. Солдатова, ул. Е. Ярославского, западной границей земельного участка с кадастровым номером 59:01:4413624:313 в Свердловском районе. Материалы проекта доступны на Публичном портале ИСОГД, в администрации Свердловского района, на сайте администрации Перми. Подать предложения и замечания можно на Публичном портале ИСОГД, в администрации Свердловского района, в департаменте градостроительства и архитектуры.
С 11 по 17 июля запланированы общественные обсуждения проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание (4.7)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4811080:136, расположенного в границах территориальной зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) на ул. Апрельской, з/у 51а в Свердловском районе. В этот же период будет обсуждаться проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311946:267 — «магазины (4.4)», расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) на ул. Старцева в Свердловском районе. Изучить материалы можно на Публичном портале ИСОГД, в администрации Свердловского района и на сайте администрации. Предложения и замечания примут на Публичном портале ИСОГД, в администрации Свердловского района, в городском департаменте градостроительства и архитектуры.
Также с 11 по 18 июля на Публичном портале ИСОГД состоятся общественные обсуждения, посвященные проекту межевания территории, ограниченной ул. 1905 года, ул. Смирнова, зданием на ул. 1905 года, 35н в Мотовилихинском районе. Материалы проекта доступны на Публичном портале ИСОГД, в администрации Мотовилихинского района, на сайте городской администрации. Предложения и замечания можно подать на Публичном портале ИСОГД, в администрации Мотовилихинского района и в департаменте градостроительства и архитектуры.