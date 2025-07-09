В Перми обсудят проекты планировки

С 11 по 17 июля запланированы общественные обсуждения проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание (4.7)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4811080:136, расположенного в границах территориальной зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) на ул. Апрельской, з/у 51а в Свердловском районе. В этот же период будет обсуждаться проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311946:267 — «магазины (4.4)», расположенного в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) на ул. Старцева в Свердловском районе. Изучить материалы можно на Публичном портале ИСОГД, в администрации Свердловского района и на сайте администрации. Предложения и замечания примут на Публичном портале ИСОГД, в администрации Свердловского района, в городском департаменте градостроительства и архитектуры.