Венгрия рассматривает альтернативу российской нефти через Одессу

Инфраструктура нефтепровода Одесса-Броды в настоящее время не эксплуатируется и потребует значительных инвестиций MOL для восстановления. Партнерскую поддержку может оказать Сербия, заинтересованная в поставках через соединительную ветку с Венгрией. В перспективе сербская сторона могла бы получать сырье по этому маршруту.