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Венгрия рассматривает альтернативу российской нефти через Одессу

Венгерская нефтегазовая корпорация MOL исследует альтернативные маршруты транспортировки нефти для уменьшения зависимости от российских трубопроводов.

Венгерская нефтегазовая корпорация MOL исследует альтернативные маршруты транспортировки нефти для уменьшения зависимости от российских трубопроводов. Как информирует Bloomberg со ссылкой на старшего вице-президента компании Сабольча Паля Сабо, стимулом к поиску новых подходов стало давление со стороны Европейского союза.

Среди потенциальных решений рассматривается возобновление работы нефтепровода из Одессы. Данная мера позволит организовать поставки сырья, доставляемого танкерами в украинский порт, с последующей перекачкой. Предполагается направление нефти в приграничный город Броды, где находится точка соединения с южным ответвлением магистрали «Дружба».

Сабольч Паль Сабо акцентировал, что использование одесской трассы обеспечит диверсификацию источников нефти за счет морских перевозок. Эксперт убежден, что это повысит энергетическую устойчивость региона, Евросоюза и Украины. Несмотря на наличие временных исключений из санкций для Венгрии и Словакии, Брюссель намерен полностью прекратить поставки российской нефти по данному направлению к 2027 году.

Инфраструктура нефтепровода Одесса-Броды в настоящее время не эксплуатируется и потребует значительных инвестиций MOL для восстановления. Партнерскую поддержку может оказать Сербия, заинтересованная в поставках через соединительную ветку с Венгрией. В перспективе сербская сторона могла бы получать сырье по этому маршруту.

Основными препятствиями для реализации инициативы остаются риски, обусловленные регулярными обстрелами Одессы. Существенную роль также играет позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного сдержанным отношением к процессу интеграции Украины в структуры ЕС.

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