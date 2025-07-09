Венгрия рассматривает альтернативу российской нефти через Одессу

Венгерская нефтегазовая корпорация MOL исследует альтернативные маршруты транспортировки нефти для уменьшения зависимости от российских трубопроводов. Как информирует Bloomberg со ссылкой на старшего вице-президента компании Сабольча Паля Сабо, стимулом к поиску новых подходов стало давление со стороны Европейского союза.
Среди потенциальных решений рассматривается возобновление работы нефтепровода из Одессы. Данная мера позволит организовать поставки сырья, доставляемого танкерами в украинский порт, с последующей перекачкой. Предполагается направление нефти в приграничный город Броды, где находится точка соединения с южным ответвлением магистрали «Дружба».
Сабольч Паль Сабо акцентировал, что использование одесской трассы обеспечит диверсификацию источников нефти за счет морских перевозок. Эксперт убежден, что это повысит энергетическую устойчивость региона, Евросоюза и Украины. Несмотря на наличие временных исключений из санкций для Венгрии и Словакии, Брюссель намерен полностью прекратить поставки российской нефти по данному направлению к 2027 году.
Инфраструктура нефтепровода Одесса-Броды в настоящее время не эксплуатируется и потребует значительных инвестиций MOL для восстановления. Партнерскую поддержку может оказать Сербия, заинтересованная в поставках через соединительную ветку с Венгрией. В перспективе сербская сторона могла бы получать сырье по этому маршруту.
Основными препятствиями для реализации инициативы остаются риски, обусловленные регулярными обстрелами Одессы. Существенную роль также играет позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного сдержанным отношением к процессу интеграции Украины в структуры ЕС.
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