В омском микрорайоне «Зелёная река» сдали новую высотку

«Зелёная Река» — крупный проект группы «Эталон» в Омской области, рассчитанный на 35 000 жителей. На его территории планируются детские и спортивные площадки, амфитеатр, аллеи, велодорожки, а также многофункциональный спортивный комплекс с катками и бассейном.