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В омском микрорайоне «Зелёная река» сдали новую высотку

В ней 142 квартиры.

Источник: правительство Омской области

В Омске ввели в эксплуатацию 10-й корпус первой очереди жилого квартала «Зелёная Река» по улице Александра Захарченко, 5. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Комплекс включает 142 квартиры, а также 506 квадратных метров коммерческих помещений и почти 3 000 квадратных метров мест общего пользования.

«Зелёная Река» — крупный проект группы «Эталон» в Омской области, рассчитанный на 35 000 жителей. На его территории планируются детские и спортивные площадки, амфитеатр, аллеи, велодорожки, а также многофункциональный спортивный комплекс с катками и бассейном.

Особенностью проекта является концепция «15-минутного города», предполагающая, что вся необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности от жилых домов.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко следит за темпами и качеством строительства в регионе. По его инициативе девелоперы возводят объекты социальной инфраструктуры одновременно с жилыми зданиями.