В РСТ сказали, в какой стране без проблем принимают старые доллары

Единственной страной, куда российские туристы могут ехать со старыми долларами без опасений, что их не примут, является США, отметил в разговоре с aif.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
«Старые доллары лучше не брать с собой в поездку вообще ни в какую страну мира, кроме США. А в США проблем со старыми долларами нет», — подчеркнул он.
Горин объяснил, что старые доллары в ряде стран могут обменять на национальную валюту, но по невыгодному курсу.
«Мы советуем брать доллары нового образца, если таковые можно взять. Как альтернативная, свободно конвертируемая валюта — это евро. Но и здесь есть нюанс. Лучше не брать купюрами по 500 евро, они зачастую вызывают в обменных пунктах сложности. Туристам стоит выбрать купюры номиналом 50−100 евро, это самые популярные», — порекомендовал эксперт.
Он добавил, что также национальную валюту страны, куда турист собирается поехать, можно приобрести в российских банках.
Ранее стало известно, что российские банки ставят курс на новые доллары выше, чем на старые.