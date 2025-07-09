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В РСТ сказали, в какой стране без проблем принимают старые доллары

Туристам объяснили, как избежать проблем с наличкой за рубежом.

Источник: Аргументы и факты

Единственной страной, куда российские туристы могут ехать со старыми долларами без опасений, что их не примут, является США, отметил в разговоре с aif.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Старые доллары лучше не брать с собой в поездку вообще ни в какую страну мира, кроме США. А в США проблем со старыми долларами нет», — подчеркнул он.

Горин объяснил, что старые доллары в ряде стран могут обменять на национальную валюту, но по невыгодному курсу.

«Мы советуем брать доллары нового образца, если таковые можно взять. Как альтернативная, свободно конвертируемая валюта — это евро. Но и здесь есть нюанс. Лучше не брать купюрами по 500 евро, они зачастую вызывают в обменных пунктах сложности. Туристам стоит выбрать купюры номиналом 50−100 евро, это самые популярные», — порекомендовал эксперт.

Он добавил, что также национальную валюту страны, куда турист собирается поехать, можно приобрести в российских банках.

Ранее стало известно, что российские банки ставят курс на новые доллары выше, чем на старые.