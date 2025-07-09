В РСТ сказали, в какой стране без проблем принимают старые доллары

«Мы советуем брать доллары нового образца, если таковые можно взять. Как альтернативная, свободно конвертируемая валюта — это евро. Но и здесь есть нюанс. Лучше не брать купюрами по 500 евро, они зачастую вызывают в обменных пунктах сложности. Туристам стоит выбрать купюры номиналом 50−100 евро, это самые популярные», — порекомендовал эксперт.