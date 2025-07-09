Впервые за 80 лет: во Владивостоке капитально отремонтируют психиатрическую больницу

Во Владивостоке начался капитальный ремонт краевой психиатрической больницы на улице Шепеткова. Здание, построенное в 1940-х годах, ранее лишь косметически обновляли, но теперь его полностью модернизируют. Здесь заменят кровлю, коммуникации и перекрытия между этажами. На работы выделено 72 миллиона рублей из бюджета Приморья. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
Пациентов временно перевели в филиалы — во Владивостоке (на Океанской), Артеме и Уссурийске. Ремонт планируют завершить в декабре 2025 года.
В больнице заменят кровлю и межэтажные перекрытия (без затрат несущих конструкций), сделают новые стены, окна, потолки и напольные покрытия в палатах и кабинетах, модернизируют все инженерные системы.
По словам врио главврача Алексея Юдицкого, подрядчик строго соблюдает график, а демонтажные работы уже завершены. Это первый за десятилетия ремонт, который значительно улучшит условия лечения пациентов.