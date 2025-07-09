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В квартире Старовойта в Петербурге идет ремонт

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Квартира покончившего с собой экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта находится в жилом комплексе бизнес-класса в Санкт-Петербурге с видом на Неву, сейчас в ней идет ремонт, выяснил корреспондент РИА Новости.

Одна из квартир, которая находилась в собственности семьи Старовойта, располагается в доме на Малоохтинском проспекте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Консьерж в доме подтвердила корреспонденту агентства, что бывший министр транспорта здесь «иногда появлялся».

«Сейчас в квартире идет ремонт… Недавно начали (ремонт — ред.), месяц-два назад», — рассказала она.

Возле дверей квартиры на 8-м этаже сейчас действительно видны остатки строительной пыли, убедился корреспондент РИА Новости.

В декларации о доходах за 2021 год, когда Старовойт занимал пост губернатора Курской области, была указана квартира площадью 165,1 квадратный метр, которая находилась в собственности его супруги и двух несовершеннолетних детей. В этом же году он сообщал, что развелся с супругой.

Похожая трехкомнатная квартира, но на 11-м этаже, с такой же площадью выставлена на одном из сайтов продажи недвижимости за 47 миллионов рублей. В описании указано, что из панoрaмной кваpтиpы открывается потрясающий вид на акваторию, проходящие по Неве катера, яхты и пароходы. Кроме Невы из окон виден мост Петpa Beликoго, Смольный cобop, Cпaс на крови, Исaакиевский Cобор, Пeтропaвловcкая Kpепость и другие памятники архитектуры. Жилой комплекс «Большой Дом на Неве» был построен в 2003 году, помимо презентабельного холла есть консьерж и видеонаблюдение, подземный паркинг.

В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия — самоубийство.

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