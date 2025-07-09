БЖД сообщила о задержке трех поездов

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Три пассажирских поезда следуют с опозданием в среднем около двух часов, сообщили на Белорусской железной дороге.
Там пояснили, что задержка вызвана технической неисправностью хозяйственного поезда на перегоне Шклов — Копысь участка Могилев — Орша.
Задерживаются три поезда:
- № 606 Брест-Полоцк (ориентировочно 2 часа);
- № 633 Гродно/Орша-Коммунары (ориентировочно 2 часа 30 минут);
- № 6561 Орша-Могилев (ориентировочно 1 час 50 минут).
«Белорусская железная дорога принимает оперативные меры по доставке пассажиров к местам назначения», — заверили на БЖД.
Там также проинформировали, что подробнее о графике движения поездов можно узнать в контакт-центре БЖД по телефону 105.
Белорусская железная дорога принесла пассажирам извинения за причиненные неудобства.