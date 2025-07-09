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БЖД сообщила о задержке трех поездов

Задержка вызвана технической неисправностью хозяйственного поезда на перегоне Шклов — Копысь участка Могилев — Орша.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Три пассажирских поезда следуют с опозданием в среднем около двух часов, сообщили на Белорусской железной дороге.

Там пояснили, что задержка вызвана технической неисправностью хозяйственного поезда на перегоне Шклов — Копысь участка Могилев — Орша.

Задерживаются три поезда:

  • № 606 Брест-Полоцк (ориентировочно 2 часа);
  • № 633 Гродно/Орша-Коммунары (ориентировочно 2 часа 30 минут);
  • № 6561 Орша-Могилев (ориентировочно 1 час 50 минут).

«Белорусская железная дорога принимает оперативные меры по доставке пассажиров к местам назначения», — заверили на БЖД.

Там также проинформировали, что подробнее о графике движения поездов можно узнать в контакт-центре БЖД по телефону 105.

Белорусская железная дорога принесла пассажирам извинения за причиненные неудобства.