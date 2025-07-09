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«В среднем 4000 рублей в год». Минобразования озвучило стоимость обучения в белорусских вузах на 2025 год

Минобразования назвало стоимость обучения в вузах Беларуси в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве образования сказали, сколько будет стоить для студентов один год обучения в белорусских вузах в 2025 году.

Так, в ведомстве сказали, что стоимость обучения в белорусских вузах с 1 сентября 2025 года останется прежней.

— Повышения в этом году не планируется, — сообщили в пресс-службе.

При этом в Минобразования пояснили, что в среднем в Беларуси стоимость одного учебного года в вузах составляет около 4 тысяч белорусских рублей. В ведущих вузах страны за один учебный год заплатить придется дороже — от 4,5 тысячи белрублей.

— Подробнее о стоимости обучения можно узнать на сайте университетов, — отметили в министерстве.

Еще в Минобразования сказали, что в новом учебном году на платное отделение белорусские вузы готовы принять до 16,5 тысячи абитуриентов.

При этом больше всего платников будут обучаться на специальностях, которые связаны с экономикой и информационно-коммуникационными технологиями.

Напомним, в Беларуси основному этапу вступительной кампании будет дан старт 12 июля. Принимать документы абитуриентов, планирующих поступать на бюджет, будут до 17 июля. Документы платников будут приниматься до 1 августа.

Незадолго до этого Минобразования высказалось о повышении стоимости обучения в вузах Беларуси.

А еще Минобразования Беларуси заявило, что некоторые одиннадцатиклассники будут освобождены от ЦЭ.

Также в Минске назвали сумму, чтобы собрать ребенка в школу к 1 сентября 2025: «От 336 до 1 386 рублей». И еще Минтруда назвало сумму матпомощи для подготовки детей к школе в Беларуси.