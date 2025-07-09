На ИННОПРОМ подписали соглашение о разработке «Электронного носа»

«МК-Урал» ранее писал, что 8 июля председатель правительства России Михаил Мишустин посещает Екатеринбург, где проходит Международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Премьер-министр прибыл на выставку, сначала осмотрел экспозицию, на которой свою продукцию представили более 1 тысячи компаний со всего мира.