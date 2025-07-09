На ИННОПРОМ подписали соглашение о разработке «Электронного носа»

Это устройство способно имитировать работу биологического обоняния, определять и классифицировать запахи на основе технологии машинного обучения.
В основе устройства «Электронный нос» находится матрица из 17 перекрёстно-чувствительных сенсоров на миниатюрном кремниевом чипе. При контакте с запахом сенсоры формируют сочетание электрических сигналов, а алгоритмы машинного обучения интерпретируют полученные данные. Система распознает сложные смеси запахов, а также их квалифицирует.
«УК “Аэропорты Регионов” поможет Сколтеху доработать технологию с учетом требований безопасности, принятых в транспортной отрасли, — сообщил председатель совета директоров УК “Аэропорты Регионов” Ринат Халиков. — Для этого будут привлечены эксперты служб транспортной безопасности. Первые испытания уже прошли в нашем аэропорту Кольцово».
По словам ректора «Сколковского института науки и технологий» Александра Кулешова, технология «Электронного носа» будет адаптирована под задачи транспортной безопасности.
«В лице УК “Аэропорты Регионов” мы видим высококвалифицированного индустриального заказчика и уверены, что такое сотрудничество станет образцом взаимодействия, когда наука решает практические задачи, а заказчик помогает науке прийти к оптимальному научно-технологическому решению», — сказал Александр Кулешов.
«МК-Урал» ранее писал, что 8 июля председатель правительства России Михаил Мишустин посещает Екатеринбург, где проходит Международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Премьер-министр прибыл на выставку, сначала осмотрел экспозицию, на которой свою продукцию представили более 1 тысячи компаний со всего мира.
Михаил Мишустин в сопровождении врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера осмотрел несколько павильонов. Зашли они на стенд Свердловской области, где председателю правительства презентовали экосистему «Космос», которая создается в Екатеринбурге, в микрорайоне Новокольцовский.