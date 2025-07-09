Роман Старовойт незадолго до смерти начал ремонт в петербургской квартире

В квартире экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, расположенной в санкт-петербургском жилом комплексе бизнес-класса, в настоящее время ведутся ремонтные работы. Об этом сообщил журналист РИА «Новости», посетивший указанный объект.
Речь идет о недвижимости на Малоохтинском проспекте. Консьержка подтвердила агентству, что чиновник периодически бывал в этой квартире.
«Сейчас в квартире идет ремонт… Недавно начали (ремонт — ред.), месяц-два назад», — уточнила собеседница СМИ.
Журналист РИА «Новости» лично удостоверился, что возле входа в квартиру на восьмом этаже действительно заметны следы строительной пыли.
Согласно декларации о доходах за 2021 год, когда Старовойт занимал пост губернатора Курской области, в собственности его супруги и двух несовершеннолетних детей значилась квартира площадью 165,1 квадратного метра. В том же году политик сообщил о расторжении брака.
Напомним, что 7 июля 2025 года экс-министра транспорта РФ Роман Старовойт свёл счёты с жизнью в Подмосковье. Ранее в тот же день российский президент Владимир Путин снял Старовойта с поста министра транспорта.
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