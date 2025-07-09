В Беларуси за полгода продали столько машин, сколько за весь 2023-й

В БАА, однако, считают, что эта цифра обманчива, так как фактический рост обусловлен продажами первого квартала 2025-го: с апреля на авторынке наблюдается стагнация. А с марта стало значительно меньше банков, выдающих кредит на покупку автомобилей — как новых, так и с пробегом.