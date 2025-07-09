В Беларуси за полгода продали столько машин, сколько за весь 2023-й

МИНСК, 9 июл — Sputnik. За шесть месяцев 2025 года в стране было продано 24 634 новые машины, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).
Это на 21,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года и почти столько же, сколько было продано за весь 2023-й (25 408 авто).
В БАА, однако, считают, что эта цифра обманчива, так как фактический рост обусловлен продажами первого квартала 2025-го: с апреля на авторынке наблюдается стагнация. А с марта стало значительно меньше банков, выдающих кредит на покупку автомобилей — как новых, так и с пробегом.
«При этом в Беларуси начали действовать новые ограничения в сегменте лизинга для физических лиц, которые негативно сказались на уровне одобрения заявок потенциальных покупателей», — заявили в ассоциации.
В результате в июне — впервые за последний год — рынок новых автомобилей показал падение: был продан 3 841 автомобиль, что на 13% ниже прошлогоднего уровня. В лидерах продаж традиционно остаются отечественные, российские и китайские марки, на их долю приходится около 90% от всех продаж.
Электропарк растет
Тем временем в Беларуси продолжает набирать обороты рынок электротранспорта: в июне было продано 664 «зеленых» автомобиля.
«С учетом сохранения текущей поддержки развития электромобилей в Беларуси можно прогнозировать дальнейший рост электропарка в нашей стране», — предполагают в БАА.
В мае министр энергетики Денис Мороз сообщал, что количество электрокаров в республике приближается к отметке в 30 тысяч.