Эксперт усомнился, что Евросоюз сможет ввести «самые жесткие санкции» против РФ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее заявил о планах Европейского союза (ЕС) ввести новый пакет санкций против России, который якобы станет самым масштабным с начала украинского конфликта. Политолог Алексей Мартынов в беседе с «Москвой 24» усомнился, что ЕС действительно сможет пойти на такой шаг.
По мнению эксперта, слова главы МИД Франции носят пропагандистский и политический характер. Он подчеркнул, что в отношении России уже введено беспрецедентное количество ограничительных мер и придумать что-либо еще очень сложно.
При этом Мартынов обратил внимание на то, что Европа в последнее время активно закупала российский газ, и надо полагать, что им удалось сделать достаточное количество запасов. Впрочем, как заметил политолог, если летом кажется, что зима еще далеко, то через пару месяцев европейцы ощутят, что зима близко. «Франция пытается прыгнуть выше собственной головы», — указал собеседник телеканала.
Эксперт утверждает, что санкции оказывают определенное влияние на российскую экономику, но она адаптировалась к ним и сегодня показывает рост, тогда как каждый новый пакет ограничительных мер бьет бумерангом по экономике ЕС и отдельно взятых европейских стран. «Но морщась, издавая разные звуки, они продолжают есть этот кактус», — подмечает Мартынов.
Политолог уточнил, что многие производства в Европе под давлением кризиса сворачиваются, потребление снижается, и они идут к еще большему спаду своей экономики и сознательному понижению уровню жизни своих граждан. К тому же, по словам собеседника телеканала, ЕС не может позволить себе отказаться от закупки ресурсов в РФ, поскольку объем продаваемого на рынке газа представляет собой исчерпаемый ресурс, и он нужен многим странам, не только Евросоюзу. Его будут продавать всем, кто готов платить за это деньги, продолжил эксперт.
Мартынов добавил, что, исходя из этого всего, новый пакет санкций либо в скором времени после утверждения будет отменен, либо он не будет принят вовсе.
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