Эксперт усомнился, что Евросоюз сможет ввести «самые жесткие санкции» против РФ

Политолог уточнил, что многие производства в Европе под давлением кризиса сворачиваются, потребление снижается, и они идут к еще большему спаду своей экономики и сознательному понижению уровню жизни своих граждан. К тому же, по словам собеседника телеканала, ЕС не может позволить себе отказаться от закупки ресурсов в РФ, поскольку объем продаваемого на рынке газа представляет собой исчерпаемый ресурс, и он нужен многим странам, не только Евросоюзу. Его будут продавать всем, кто готов платить за это деньги, продолжил эксперт.